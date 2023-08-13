Мадридский Реал провел дебютный матч в новой кампании Ла Лиги – подопечные Карло Анчелотти на выезде играли против Атлетика из Бильбао. Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин ожидаемо вышел на поле с первых минут матча.

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Уже в первой половине игры мадридцы сделали результат, забив два сухих мяча в ворота оппонентов. Родриго отличился на 28 минуте игры – бразилец "прошил" голкипера сильным ударом с близкого расстояния. Второй раз огорчил Симона звездный новичок королевского клуба – Беллингем пробил слета после подачи углового и удвоил преимущество своего клуба.

Второй тайм матча тоже был полностью под контролем Реала, но подопечным Анчелотти не удалось забить больше. Лунин уверенно провел дебютный официальный матч сезона и оставил свои ворота "сухими".

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