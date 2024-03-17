Уже в ближайшее время вопрос первого номера в мадридской команде снова выйдет на главный план.

Накануне в матче 29-го тура Ла Лиги Реал на выезде одолел Осасуну со счетом 4:2. В основе “сливочных” уже традиционно вышел Андрей Лунин, который помог мадридцам одержать победу. Его игра пришлась по душе главному тренеру Карло Анчелотти, который после поединка рассыпался в комплиментах украинцу.

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Как сообщает Realmadridexclusivo, после матча Лунин обратился к итальянскому наставнику со словами: "Мистер, я вас не подведу".

По информации источника, украинец хочет, чтобы Анчелотти и его тренерский штаб учли, что наш земляк находится в своей лучшей форме и хочет и в дальнейшем оставаться стартовым вратарем в текущем сезоне. Даже после камбэка Тибо Куртуа.

Напомним, Лунин провел за Реал 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов (еще в 10 поединках отстоял "на ноль").

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