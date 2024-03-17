Вже найближчим часом питання першого номера у мадридській команді знову вийде на головний план.

Напередодні у матчі 29-го туру Ла Ліги Реал на виїзді здолав Осасуну з рахунком 4:2. В основі "вершкових" вже традиційно вийшов Андрій Лунін, який допоміг мадридцям здобути перемогу. Його гра припала до душі головному тренеру Карло Анчелотті, який після поєдинку розсипався у компліментах українцю.

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Як повідомляє Realmadridexclusivo, після матчу Лунін звернувся до італійського наставника зі словами: "Містере, я вас не підведу".

За інформацією джерела, українець хоче, щоб Анчелотті і його тренерський штаб врахували, що наш земляк перебуває у своїй найкращій формі та хоче й надалі залишатися стартовим воротарем у поточному сезоні. Навіть після камбеку Тібо Куртуа.

Нагадаємо, Лунін провів за Реал 23 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів (ще у 10 поєдинках відстояв "на нуль").

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