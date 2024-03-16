Главный тренер Реала Карло Анчелотти после матча против Осасуны в 29-м туре Примеры оценил игру Андрея Лунина, который стал основным кипером в отсутствие травмированного Тибо Куртуа.

В матче Осасуна – Реал (2:4) Андрей Лунин пропустил 2 гола. Ожидается, что после международной паузы уже будет готов Тибо Куртуа, который в текущем сезоне еще не выходил на поле из-за травмы колена. В воскресенье, 31 марта, мадридцы сыграют против Атлетика Бильбао, но Карло Анчелотти не спешит заранее отдавать Куртуа место в старте.

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"Лунин? Мы выяснили, что у нас есть замечательный вратарь. С ним мы чувствуем себя в безопасности, он добавляет уверенности. Посмотрим, как Куртуа и Милитао вернутся после серьезных травм. Спешить мы не будем", – цитирует Анчелотти Marca.

В сезоне 2023/24 Лунин сыграл за Реал 23 поединка. Пропустил 19 голов и 10 раз оставил ворота "сухими".

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