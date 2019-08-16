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"Лунін має неймовірні якості, за ним майбутнє", – екс-голкіпер Реала Касілья

16 серпня 23:25 347 Читать на русском
"Лунін має неймовірні якості, за ним майбутнє", – екс-голкіпер Реала Касілья
Андрій Лунін / Marca

Колишній воротар Реала Кіко Касілья поділився думкою щодо воротарів мадридського клубу.

"Лунін? Ми працювали з ним на передсезонних зборах минулого року. Він має неймовірні якості: сильні ноги, спритність, що він і продемонстрував цього літа на молодіжному Чемпіонаті світу. Він хороший воротар. Звичайно, він ще молодий, але за ним майбутнє.

"Лунін ще не до кінця розуміє тактику команди, але готовий до конкуренції", – тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес

Кейлор Навас? Скажімо так, у нього більше плюсів, ніж мінусів. Він дуже конкурентоспроможний і стабільний. Це великий плюс. Він завжди перебуває в потрібний час і в потрібному місці.

Куртуа хороший через його зріст, швидкість та спритність. З таким зростом важко грати нижні м'ячі, але він з ними справляється. І ще він завжди спокійний і впевнений у собі, що також важливо для команди

Люка Зідан з дитинства знає, яке до нього ставлення. Якщо він грає добре, ніхто цьому не надає значення, але якщо погано – в нього полетять всі шишки. Втім, він сильний психологічно, і не думаю, що це сильно на нього впливає. Думаю, це правильне рішення, що він покинув Реал", – розповів Касілья в коментарі AS.

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Тібо Куртуа Тібо Куртуа Кейлор Навас Кейлор Навас Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Люка Зідан Люка Зідан
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