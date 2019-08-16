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"Лунин еще не до конца понимает тактику команды, но готов к конкуренции", – тренер Вальядолида Серхио Гонсалес

22:34 56 Читати українською
"Лунин еще не до конца понимает тактику команды, но готов к конкуренции", – тренер Вальядолида Серхио Гонсалес
Андрей Лунин / фото: ФК Вальядолид

Главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес рассказал об адаптации украинца Андрея Лунина в новой команде.

"И Лунин, и Педро Порро еще не полностью понимают схему, и тактику нашей игры, но они оба полностью готовы к конкуренции. В контракте Лунина нет пункта, обязывающего нас обязательно выпускать его на поле. Такого нет", – цитирует Серхио Гонсалеса AS.

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Напомним, Лунин присоединился к Вальядолиду на правах аренды до конца сезона. За место в основном составе команды 20-летний украинец будет бороться с 30-летним воспитанником Барселоны Жорди Масипом. Отметим, что еще один голкипер Вальядолида Хосе Антонио Карро был арендован Понферрадиной.

Отметим, что в прошлом сезоне Лунин на правах аренды выступал за Леганес, но почти не играл. Украинец провел всего 5 матчей в Ла Лиге.

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Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Серхио Гонсалес Серхио Гонсалес Вальядолід Вальядолід
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