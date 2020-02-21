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Лунин объяснил, как общается со своими партнерами в Овьедо

21 февраля 23:45 89 Читати українською
Лунин объяснил, как общается со своими партнерами в Овьедо
Андрей Лунин / Фото УАФ

Голкипер Овьедо Андрей Лунин поделился подробностями первых месяцев выступлений в новом клубе.

"В команде мы общаемся исключительно на испанском языке, поэтому говорю я уже достаточно неплохо.

Лунин получил нового наставника – специалист работал с именитой командой Ла Лиги

Первой фразой, которую я изучил, была: "Hola, Como estas?" ("Привет, как дела?" – прим.). А вот украинский моим партнерам по команде не дается совсем, это очень сложный язык для них", – признался Лунин в интервью ХSPORT.

Напомним, игрок сборной Украины присоединился к Овьедо 15 января и уже был признан лучшим игроком команды по итогам января

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