Лунин провел второй худший матч в карьере, а его "открыватель" раскрыл трансферные секреты украинца

Андрей Лунин не может быть удовлетворен матчем Овьедо против Алькоркона во втором дивизионе чемпионата Испании. Голкипер сборной Украины лишь раз получал более низкий балл от InStat за свою игру.

За первые 5 матчей в Сегунде 21-летний страж ворот получил второй индекс эффективности в астурийской команде от известного статистического портала (257 в среднем). В матче с Райо Вальекано Лунин стал лучшим (309 баллов, пока что его вершина в Овьедо), но уже спустя неделю провалился с Алькоркон, сфолив на пенальти и не спасши от поражения, как уже было раньше. InStat оценил его как худшего игрока матча (175 баллов). Подобная низкая оценка ранее случалась с Андреем только раз. Худший балл получал только за один из матчей в составе Днепра, где в 17 лет дебютировал в большом футболе.

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Да, лучший вратарь золотого для Украины Чемпионата мира U-20 совершил 4 сейва, но все эти удары соперник проводил из-за пределов штрафной – то есть с небольшой вероятностью забить гол. При этом точность передач по сравнению с игрой против Райо даже существенно подтянул (78% против 69%), информирует zbirna.com. А вот с сейвами и общим уровнем надежности произошло падение. Если за предыдущих 5 матчей он, пропустив 6 голов (2 с пенальти), парировал 76% ударов (19 в целом), то с Алькорконом – уже 66%. Всего в его ворота влетело уже 8 мячей (столько же, как в обеих предыдущих испанских клубах вместе за 9 игр), однако ровно половина пришли после 11-метровых. Если бы не несколько неоднозначных пенальти, Лунин мог бы уже иметь на своем счету минимум 1 сухой матч.

Между тем Олег Смалийчук, которого в испанской прессе представили "открывателем украинского вратаря" с принципиальной ролью в вопросе трансфера в Реал Мадрид, рассказал La Nueva Espana несколько моментов, связанных с прошлым и будущим кипера. Так, по словам агента, сначала Лунина не хотел подписывать ни один испанский клуб, кроме "сливочных". Смалийчук не исключает, что Андрей продолжит карьеру в Сегунде и на следующий сезон после июня: "Ему нужно продолжать развиваться, он очень молод и счастлив в Овьедо".

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Лунин просто одержим своей работой. Еще в Леганесе украинец намеревался тренироваться каждый свой выходной. Агент вспомнил, что клуб волевым решением запретил экс-игроку Зари вход на тренировочную базу в те дни, когда он должен был отдыхать. Конечно, теперь все зависит от решения мадридского Реала, однако именно под руководством Хави Росадо украинский голкипер смог окончательно забыть о притеснениях, которые испытал в Леганесе и Вальядолиде – там фактически не получал шансов проявить себя в чемпионате Испании. Сейчас же он стал безоговорочным №1, с максимальным доверием тренера, на которое не влияют даже эпизодические результативные ошибки.

Напомним, Овьедо снова опустился в зону вылета после 28 тура Сегунды 2019/20. Следующий матч станет своеобразным досрочным финалом – 23 февраля выезд в Луго, за который выступает другой украинец Василий Кравец. У обеих команд по 29 очков. Впрочем, аналитический сайт FiveThirtyEight считает, что именно Лунину суждено выиграть гонку за выживание (44% на то, что вылетит). В свою очередь опуститься в третий дивизион имеют больше статистических шансов Зозуля с Альбасете (54%) и Кравец (64%), которые по подсчетам портала наберут на 1 и 3 балла меньше, чем Овьедо.

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