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Лунін пояснив, як спілкується зі своїми партнерами в Ов'єдо

21 лютого 23:45 436 Читать на русском
Лунін пояснив, як спілкується зі своїми партнерами в Ов'єдо
Андрій Лунін / Фото УАФ

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін поділився подробицями перших місяців виступів у новому клубі.

"У команді ми спілкуємося виключно іспанською мовою, тому розмовляю я вже досить непогано.

Лунін отримав нового наставника – фахівець працював з іменитою командою Ла Ліги

Першою фразою, яку я вивчив, була: "Hola, Como estas?" ("Привіт, як справи", – прим.). А от українська моїм партнерам по команді не дається зовсім, це дуже складна мова для них", – зізнався Лунін у інтерв'ю ХSPORT.

Нагадаємо, гравець збірної України приєднався до Ов'єдо 15 січня і вже був визнаний найкращим гравцем команди за підсумками січня

Лунін провів другий найгірший матч у кар'єрі, а його "відкривач" розкрив трансферні секрети українця

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін
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