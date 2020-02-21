Лунін пояснив, як спілкується зі своїми партнерами в Ов'єдо

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін поділився подробицями перших місяців виступів у новому клубі.

"У команді ми спілкуємося виключно іспанською мовою, тому розмовляю я вже досить непогано.

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Першою фразою, яку я вивчив, була: "Hola, Como estas?" ("Привіт, як справи", – прим.). А от українська моїм партнерам по команді не дається зовсім, це дуже складна мова для них", – зізнався Лунін у інтерв'ю ХSPORT.

Нагадаємо, гравець збірної України приєднався до Ов'єдо 15 січня і вже був визнаний найкращим гравцем команди за підсумками січня

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