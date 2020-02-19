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Лунин получил нового наставника – специалист работал с именитой командой Ла Лиги

06:00 356 Читати українською
Лунин получил нового наставника – специалист работал с именитой командой Ла Лиги
Хосе Зиганда / фото ФК Овьедо

Овьедо назначил Хосе Зиганду на должность главного тренера команды.

Хосе Анхель Зиганда возглавил Овьедо, информирует официальный сайт клуба.

Лунин остался без тренера – Овьедо официально уволил Росаду

Специалист будет тренировать команду Лунина минимум до завершения текущего сезона, также есть опция продления соглашения. Добавим, что Зиганда тренировал такие команды как Осасуна, Херес и Атлетик из Бильбао.

Напомним, Овьедо Лунина вчера, 18 февраля, остался без тренера после увольнения Хави Росады, а команда под его руководством оказалась на 19 строчке Сегунды.

Лунин провел второй худший матч в карьере, а его "открыватель" раскрыл трансферные секреты украинца

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Теги
Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Хосе Анхель Зиганда Хосе Анхель Зиганда
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