Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті визначився з воротарем на поєдинок 19-го туру Ла Ліги проти Мальорки.

Український голкіпер Андрій Лунін вийде у старті Реала в першому матчі "вершкових" у 2024 році проти Мальорки, повідомляє Marca.

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За інформацією джерела, на таке рішення Карло Анчелотті повпливала форма Кепи Аррісабалаги – в останні дні старого року іспанець відчував нездужання. Зазначається, що наразі це – головна причина вибору українця, хоча глобальні відчуття та оцінки штабу свідчать про те, що Лунін став фаворитом на роль основного голкіпера.

До слова, вдалий виступ проти Мальорки дозволить Андрію зіграти і у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіко, який заплановано на 10 січня.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін зіграв за Реал 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (4 поєдинки відстояв "на нуль"). Кепа у 15 іграх 12 разів діставав сферу з сітки (7 разів залишав ворота "сухими"). Контракт українця з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року, а оренда іспанця – до завершення сезону 2023/24.

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