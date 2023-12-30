Голкиперы Реала Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага провели встречу с Карло Анчелотти, во время которой узнали свои роли в мадридском клубе в 2024 году, сообщает Realmadrid Exclusivo.

Лунин или Кепа: автор топ-инсайда об Анчелотти рассекретил имя основного вратаря Реала в 2024-м

Замысел итальянца с ротацией вратарей в последних матчах сработал – он наконец смог принять окончательное решение относительно того, кто будет № 1 в Реале. По информации источника, Лунин будет играть в матчах Лиги чемпионов и Кубка Испании, тогда как Кепа станет основным в Ла Лиге. Отмечается, что встреча должна была снять напряжение в середине коллектива и позволить сосредоточиться на целях команды.

Напомним, в текущем сезоне Лунин сыграл за Реал 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (4 поединка отстоял "на ноль"). Кепа в 15 играх 12 раз доставал сферу из сетки (7 раз оставлял ворота "сухими"). Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года, а аренда испанца – до завершения сезона 2023/24.

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