"Это нелегко объяснить, потому что в голове есть определенное представление. Определенные ощущения. Просто так объяснить людям трудно, многие не понимают. "Ну что ты сидишь? Ты же не играешь". Трудно объяснить. Это надо проживать, понимать, сколько я уже проработал, ждал, сколько игр провел.

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Это все делается для чего-то, верно? Я это делаю не для того, чтобы играть... Я не знаю, в условном десятом или пятнадцатом клубе, не хочу называть никакие клубы, просто какой-то десятый клуб какого-то чемпионата, зато играть постоянно. Далеко не все зависит от меня. Как минимум решение кто будет играть принимаю не я. Все что зависит от меня, все что я могу сделать – я делаю, по моему мнению. В играх, которые мне выпадают, я это доказываю.

За четыре года я провел около тридцати игр. Плохих сколько у меня было? Ну, две. Жирона на выезде и вот эта последняя с Атлетико. Но плохие почему? Потому что пропустили много, плохие не потому, что я привез 2-3 гола. Не в этом плане, а в опять же коллективном, мы много пропустили. Все остальные игры... Не знаю, отзывы хорошие. Играть без плохих игр тоже невозможно", – поделился Лунин на YouTube-каналі Трендець.

Напомним, Андрей присоединился к Реалу летом 2018 года, но лишь в сезоне 2023/24 начал получать регулярное игровое время в Мадриде. Главной причиной стала травма Куртуа и неуверенная игра Кепы, который должен был стать первым номером вместо бельгийца.

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