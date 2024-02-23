Эта дилемма возникла еще летом, когда сложную травму получил Тибо Куртуа. Реал побоялся делать ставку на Лунина, арендовав в Челси Кепу Аррисабалагу. Однако со временем украинец таки выиграл конкуренцию у своего испанского коллеги.

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Прямо сейчас наш земляк – крепкий игрок стартового состава Мадрида. Еще месяц Лунину мало что будет угрожать, но после мартовского перерыва на матчи сборных ситуация может измениться, сообщает relevo.

По информации издания, Карло Анчелотти и его тренерский штаб с оптимизмом следят за восстановлением Тибо Куртуа, которое значительно опережает график. Бельгиец уже начал активно тренироваться. Ожидается, что он будет готов в середине апреля, но не исключено, что это произойдет даже после международной паузы.

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Замысел Анчелотти заключается в том, чтобы в решающих матчах сезона (в частности, Лиги чемпионов) ворота Реала защищал не Лунин, а Тибо Куртуа. Бельгийца ждут как минимум на полуфиналы ЛЧ, если Мадрид туда пробьется. Пока же именно звездный конкурент является едва ли не самой большой опорой Андрея Лунина. Куртуа постоянно с ним общается, дает советы и защищает от критики, когда такая появляется.

К слову, в нынешнем сезоне украинский голкипер сыграл за Реал во всех турнирах 18 матчей, в которых пропустил 14 голов и восемь раз оставлял свои ворота "на замке".