"Це нелегко пояснити, бо в голові є певне уявлення. Певні відчуття. Просто так пояснити людям важко, багато хто не розуміє. "Ну що ти сидиш? Ти ж не граєш". Важко пояснити. То треба проживати, розуміти, скільки я вже пропрацював, чекав, скільки ігор провів.

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Це все робиться для чогось, правильно? Я то роблю не аби грати... Я не знаю, в умовному десяту чи п'ятнадцятому клубі, не хочу називати ніякі клуби, просто якийсь десятий клуб якогось чемпіонату, зате грати постійно. Далеко не все залежить від мене. Як мінімум рішення хто буде грати приймаю не я. Все що залежить від мене, все що я можу зробити – я роблю, на мою думку. В іграх, які мені випадають, я то доводжу.

За чотири роки я провів близько тридцяти ігор. Поганих скільки у мене було? Ну, дві. Жирона на виїзді й ось ця остання з Атлетіко. Але погані чому? Тому що пропустили багато, погані не тому, що я привіз 2-3 голи. Не в цьому плані, а в знову ж колективному, ми багато пропустили. Всі інші ігри... Не знаю, відгуки гарні. Грати без поганих ігор теж неможливо", – поділився Лунін на YouTube-каналі Трендець.

Нагадаємо, Андрій приєднався до Реала влітку 2018 року, але лише в сезоні 2023/24 почав отримувати регулярний ігровий час в Мадриді. Головною причиною стала травма Куртуа і невпевнена гра Кепи, який мав стати першим номером замість бельгійця.

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