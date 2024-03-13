Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте не намерен вызывать голкипера Реала Кепу Аррисабалагу на последние контрольные матчи перед Евро-2024.

В пятницу, 15 марта, главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте обнародует список игроков, выбранных для участия в двух запланированных товарищеских матчах с Колумбией и Бразилией. Это будут два последних матча "Фурии рохи" перед Евро-2024.

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Как информирует Marca, вызов в сборную не получит голкипер Реала Кепа Аррисабалага – он проиграл конкуренцию за место в основном составе Андрею Лунину. Сообщается, что де ла Фуэнте планирует обойтись тремя другими вратарями – Унаи Симоном (Атлетик), Давидом Райя (Арсенал) и Алексом Ремиро (Реал Сосьедад).

Более того, Кепа не являлся бы даже четвёртым выбором. Согласно источнику, главный тренер "Фурии рохи" пристально следил за прогрессом вратаря Лас-Пальмаса Альваро Валлесом.

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