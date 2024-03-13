Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте не має наміру викликати голкіпера Реала Кепу Аррісабалагу на останні контрольні матчі перед Євро-2024.

У п'ятницю, 15 березня, головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оприлюднить список гравців, обраних для участі у двох запланованих товариських матчах із Колумбією та Бразилією. Це будуть два останні матчі "Фурії рохи" перед Євро-2024.

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Як інформує Marca, виклик до збірної не отримає голкіпер Реала Кепа Аррісабалага – він програв конкуренцію за місце в основному складі Андрію Луніну. Повідомляється, що де ла Фуенте планує обійтися трьома іншими воротарями – Унаї Сімоном (Атлетік), Давідом Райя (Арсенал) і Алексом Реміро (Реал Сосьєдад).

Ба більше, Кепа не був би навіть четвертим вибором. Згідно з джерелом, головний тренер "Фурії рохі" пильно стежив за прогресом воротаря Лас-Пальмаса Альваро Валлесом.

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