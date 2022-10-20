Голкипер Реала Андрей Лунин остается в хорошем настроении даже несмотря на предстоящую потерю игрового времени.

"Мало игрового времени? Это не проблема, я в лучшем клубе мира, это лучшее место, и вся моя семья счастлива.

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Я получаю удовольствие каждый день, я работаю каждый день с лучшими игроками и здесь хорошая атмосфера. Тренировки проходят на самом высоком уровне. Я физически и технически готов играть", – приводит слова Лунина halamadrid.sk.

Отметим, что Лунин сыграл второй свой сухой матч в этом сезоне, сохранив свои ворота на замке в игре с Эльче. Скорее всего, уже в следующем туре Андрей вернется на скамейку для запасных, поскольку Куртуа почти залечил повреждение.

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