"Мало ігрового часу? Це не проблема, я в найкращому клубі світу, це найкраще місце, і вся моя родина щаслива.

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Я отримую задоволення кожного дня, я працюю щодня з кращими гравцями, тут гарна атмосфера. Тренування проходять на найвищому рівні. Я фізично та технічно готовий грати", – наводить слова Луніна halamadrid.sk.

Зазначимо, що Лунін зіграв вже другий свій сухий матч у цьому сезоні, зберігши свої ворота на замку у грі з Ельче. Скоріш за все, вже в наступному турі Андрій повернеться на лавку для запасних, оскільки Куртуа вже майже залікував пошкодження.

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