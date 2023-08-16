Жена голкипера Реала Андрея Лунина заверила, что ее муж будет бороться за место в основе "сливочных".

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин после травмы Тибо Куртуа получил шанс стать основным голкипером команды. Однако, надежды на это перечеркнул трансфер Кепы Аррисабалаги из Челси, который перешел в мадридский клуб в годичную аренду.

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Болельщики сразу же заговорили о том, что испанец станет № 1, а Лунин и в дальнейшем будет сидеть в запасе. Другого мнения относительно ситуации жена украинца Анастасия. На своей странице в социальной сети Instagram она заверила, что Андрей сможет выиграть конкуренцию за место в составе.

"Не будет он вторым. Будет работать, чтобы закрепиться и быть первым вратарем", – заявила Анастасия.

Напомним, Лунин перешел в Реал из Зари в июле 2018 года за 8,5 миллиона евро. За это время провел за основу "сливочных" 18 матчей, в которых пропустил 19 голов. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает нашего кипера в 5 млн евро.

К слову, Лунин блестяще отыграл в первом туре Ла Лиги против Атлетика, сохранив свои ворота на замке, и удостоившись включения в сборную тура.

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