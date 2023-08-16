Дружина голкіпера Реала Андрія Луніна запевнила, що її чоловік буде виборювате місце в основі "вершкових".

Український воротар Реала Андрій Лунін після травми Тібо Куртуа отримав шанс стати основним голкіпером команди. Однак, надії на це перекреслив трансфер Кепи Аррісабалаги з Челсі, який перейшов у мадридський клуб у річну оренду.

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Вболівальники одразу ж заговорили про те, що іспанець стане № 1, а Лунін і надалі сидітиме в запасі. Іншої думки щодо ситуації дружина українця Анастасія. На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram вона запевнила, що Андрій зможе виграти конкуренцію за місце у складі.

"Не буде він другим. Працюватиме, щоб закріпитися і бути першим воротарем", – заявила Анастасія.

Нагадаємо, Лунін перейшов у Реал з Зорі у липні 2018 року за 8,5 мільйона євро. За цей час провів за основу "вершкових" 18 матчів, у яких пропустив 19 голів. Його контракт з мадридцями чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює нашого кіпера у 5 млн євро.

До слова, Лунін блискуче відіграв у першому турі Ла Ліги проти Атлетіка, зберігши свої ворота на замку, і удостоївшись включення у збірну туру.

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