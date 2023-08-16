Выступление голкипера Реала и сборной Украины Андрея Лунина в первом матче сезона 2023/24 оценили по достоинству.

Основной кипер мадридцев Тибо Куртуа получил серьезную травму, потому не смог сыграть в стартовом матче Ла Лиги. Бельгийца заменил Андрей Лунин и сделал это очень успешно.

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Реал с украинцем в составе выиграл у Атлетика, а Андрей сохранил свои ворота "сухими". Лунин запомнился несколькими хорошими выходами и неплохой игрой ногами. Испанское издание Relevo оценило достойное выступление украинца и включило его в сборную тура. Следует заметить, что в первом туре не только Реал смог не пропустить, но Лунин обошел всех конкурентов.

Виктора Цыганкова и Артема Довбика Relevo проигнорировал. Оба украинца стали героями матча против Реал Сосьедада, организовав гол, который помог избежать Жироне поражения.

Следующий матч мадридцы проведут 19 августа против Альмерии. Впрочем, пока не известно, сыграет ли украинец в матче, поскольку Реал недавно подписал Кепу Аррисабалагу из Челси. А Жирона встретится с Хетафе 20 августа.

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