Королевский клуб уже гарантировал себе чемпионский титул, потому Анчелотти может экспериментировать с составом. Однако итальянский специалист решил не раскрывать карт на предматчевой пресс-конференции. Исключение наставник сделал только для Андрея Лунина, который сможет дебютировать за Реал в поединке Примеры. Игра состоится на поле Атлетико завтра, 8 мая. Начало в 22:00.

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"Матчи в Ла Лиге нужны Реалу, потому что у нас есть возможность поддерживать ритм, динамику. Это правда, что у нас нет турнирных задач, но ритм очень важен. Также нужно уважать конкуренцию. Эта футболка заставляет нас демонстрировать максимум.

С командой все хорошо, но у нас есть некоторые сомнения, ведь у нас было только два выходных дня. Я подумаю о составе завтра. Мы постараемся выставить лучшую команду. Единственное, о чем можно говорить точно, – завтра Лунин будет играть, Куртуа отдыхает. В общем, есть несколько потерь, в частности Азар начнет тренироваться на следующей неделе", – цитирует Анчелотти AS.

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