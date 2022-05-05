Подопечные Пепа Гвардиолы снова провалили решающий матч в ЛЧ, потеряв путевку в финал за несколько минут до финального свистка и пропустив туда мадридский Реал. Отчёт о ответном матче полуфинала читайте на "Футбол 24".

После формирования полуфинальных пар большинство болельщиков ожидали, что противостояние между Манчестер Сити и Реалом станет очень ярким. Впрочем, никто даже представить не мог, насколько крутой выйдет первая их встреча – 4:3 на Этихаде не просто впечатлили футбольное сообщество, но и несомненно заслужили статус одного из лучших матчей ЛЧ в истории. Обе команды и их тренеры максимально полно раскрыли свои преимущества и недостатки, а одним из лучших игроков неожиданно оказался наш Александр Зинченко.

Ожидалось, что Пеп Гвардиола поставит украинца в старт и на ответный матч в Мадриде. Уокер только вернулся после трёх недель вне тренировочного процесса, а Стоунз после подобного простоя не выдержал и 40 минут давления Реала – в таких условиях читалось появление Канселу на правом фланге. Впрочем, Кайлу довольно неожиданно доверили место в основе, а Жоау вышел слева, оставив Зинченко в запасе. На всех остальных позициях вышли те же игроки, что неделю назад.

Карло Анчелотти, изрядно отпраздновав 35-е чемпионство Реала и свой личный триумф, со стартовым составом не удивил. В опорную зону вернулся Каземиро, благодаря чему на правый край атаки снова перешел Вальверде. Алаба восстановиться от повреждения не успел, и его место в обороне занял Начо. В остальном лайн-ап повторял "одинадцатку" недельной давности.

На новую перестрелку с семью голами надеяться было бесполезно. Пеп перед матчем заявлял, что он собирается надежнее сыграть в обороне – и он не солгал. Манчестер Сити сознательно ограничивал свои втягивания в чужую треть поля, пытаясь избежать контрвыпадов Реала. Канселу мало работал на обострение, в большинстве своём держа под контролем перемещения Вальверде, а Уокер в принципе не выходил за центральный круг.

При этом гости пытались выигрывать подборы (13:10 в первом тайме). Инициативу отдали Реалу, выбрав меньшее зло – в позиционном наступлении мадридцы не столь опасны, как в контригре.

Карло Анчелотти, в свою очередь, попытался адаптироваться не только под собственных лидеров, но и под соперника. "Сливочные" при работе без мяча перешли на схему 4-4-2, выстраивая ромб в центре поля и отказывшись от персональной опеки. Вальверде в этой схеме занимал место правого хавбека и работал в несколько свободной манере, читая игру и реагируя по ситуации. Этим Карло хотел нивелировать проблему смены позиций на флангах Сити.

При прессинге Мадрид действовал активно, но осторожно – разыгрывать мяч через Эдерсона мешали (Винисиус на старте встречи едва не выбил мяч у голкипера), но очень больших сил для давления не отправляли.

Кроме того, по ходу первого тайма наметились еще два тактических хода. Первый был ожидаемым – Винисиуса запускали в прорывы, надеясь воспользоваться слабой формой Уокера. Вторая фишка пришла из зидановского прошлого – центрбек в позиционном наступлении периодически занимал позицию форварда (в основном, правого). Обе идеи, во многом, не сработали. Кайл достойно держался, его страховали, а Милитао в атаке не помог.

Первый тайм носил довольно отрывочный характер. Были 15-минутки с доминированием Реала, в котором владение мячом доходило до 68%. Были 10-минутки, когда более активно играл Манчестер Сити. Были мелкие паузы, драка уже на 8-й минуте, несколько фолов с риском травм лидеров и т.д.

Глобально, поединок проходил по плану "горожан" – команды грамотно подготовились и нивелировали сильные качества друг друга, а в атаке они создавали очень мало. Откровенно прижались гости только перед перерывом, но ничего критичного в обороне англичан не произошло.

Реал в целом держал инициативу, но по моментам было равенство. Мадриду вечно не хватало остроты в завершающей фазе, хотя сами розыгрыши были крутыми: так, уже на 12-й минуте хозяева должны были забивать вследствие перепасовки Вальверде и Карвахаля с последующей передачей Дани на 11 метров – Бензема выстрелил из-под Диаша, однако запустил мяч на трибуні. На 18-й же Винисиус зацепился за отскок и бахнул из пределов штрафной – впрочем, и тут мяч улетел в небо.

Манчестер Сити огрызнулся гораздо опаснее. В частности, на 20-й минуте Милитао потерял сферу на фланге, позволив гостям раскатать атаку с проникающей передачей на правую половину штрафной – Бернарду Силва опередив Каземиро, завершил её ударом в ближний угол, но Куртуа парировал. На 23-й же Габи Жезус получил пас от Де Брюйне и закрутил мяч в дальнюю девятку метров с 20-ти. К сожалению для "горожан", точности бразильцу не хватило.

Реал на 27-й минуте ответил опасным штрафным ударом в исполнении Крооса. Если бы не голова Мареза, Тони поразил бы верхний ближний угол. После этого обе команды перестали создавать конкретные моменты у ворот соперника, хотя иногда они пугали друг друга классными атаками без логичного завершения. Мадрид пытался добавлять, пуская вперёд Милитао и все больше обостряя внимание на Винисиусе, но Эдерсон, в основном, отдыхал. Лишь на 43-й минуте он получил выход один на один, в котором Бензема пробил над перекладиной – впрочем, лайнсмен заметил офсайд у Карима.

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. Такой результат не устраивал Реал, так что сразу с возобновлением игры "сливочные" агрессивно попёрли вперед. Обороне Манчестер Сити стало тяжело. Всего через несколько секунд после старта второго тайма Карвахаль получил заброс от Крооса на край штрафной и исполнил прострел на дальнюю стойку – ни один защитник не успел на перехват, но Винисиус при замыкании пробил мимо ближнего угла! На 52-й же Эдерсон не смог зафиксировать мяч в руках при ударе Модрича, в результате чего началась суета. С большим напряжением "горожане" отбились.

В целом, в первой трети второго тайма Реал доминировал, однако после момента с Эдерсоном хозяевам не удавалось создать что-нибудь интересное у чужих ворот. На 60-х минутах игра вообще выровнялась, причём Мадрид плавно терял в активности, а Сити убаюкивал хозяев длительными перепасовками без продвижения. Счёт позволял валять дурака, однако и травма Уокера сдерживала англичан – в итоге, на 72-й минуте Кайла заменил Зинченко. Кроме того, Пеп снял Де Брюйне ради Гюндогана. Карло Ачелотти, в свою очередь, начал рисковать, сняв Крооса ради Родриго.

Именно этот ход оказался роковым для Реала. Всего через минуту после появления на поле Гюндоган перехватил мяч в центре, обыгрался с Зинченко и запустил в проход Бернарду Силву. Португалец быстро добежал до полукруга перед штрафной и отдал передачу вправо на Жезуса, а тот пропустил мяч на край штрафной под удар Марезу. До сих пор незаметный Рияд вколотил сферу в ближнюю девятку – 0:1!

Карло Анчелотти сразу же заменил Модрича и Каземиро, выпустив Камавингу и Асенсио. Все силы были отправлены в атаку, однако Реал не придумал ничего, кроме вбегания Бензема на правый угол штрафной с мощным ударом в Эдерсона – впрочем, там был офсайд. Ман Сити при этом должен был забивать второй гол: на 86-й минуте Канселу мощно зарядил с дальней дистанции в девятку (Куртуа парировал), а на 87-й выстрел свежего Грилиша с острого угла вынесли с линии ворот – а затем Куртуа взял добивание от Джека!

Реал был обречен. Никто не верил в Мадрид, однако дальше случилось нечто невероятное. "Бланкос" пошли на финальный штурм и неожиданно прошили Эдерсона на 90-й минуте – это Бензема принял заброс на дальнюю штангу и прострелил под удар Родриго с минимального расстояния. 1:1! Гостей чуть колыхнуло, а окрылённые испанцы пошли вперёд и забили второй раз всего через минуту – и снова героем стал Родриго, который точным ударом головой замкнул скидку от Асенсио после подачи Карвахаля! 2:1! Кстати, Дани подавал из-под Грилиша.

По сумме двух матчей счет сравнялся, хотя на 90+5 Фоден мог закрыть игру лонгшотом. Мяч пролетел над перекладиной. В конце концов, свисток Даниэле Орсато отправил команды в экстра-таймы.

Сразу с возобновлением игры Реал не сбавил обороты, продолжив рвать защиту Сити. Уже на 92-й минуте Бензема открылся под передачу на линию полукруга и бахнул в правый нижний, но Эдерсон спокойно забрал мяч. На 93-й же за Каримом снова не уследили, за что прилетело шокирующее наказание – нападающий получил проникающий пас с правого фланга и получил по ногам от Ляпорта. Арбитр без колебаний назначил пенальти, а Бензема легко развёл голкипера и мяч по разным углам. 3:1! Мадрид вышел вперёд по сумме двух матчей.

На 101-й минуте хозяева могли и второй пенальти заработать, ведь сфера зацепила руку Ляпорта в штрафной, однако она была более-менее прижата. Манчестер Сити, однако, перехватил инициативу, едва не вернувшись в игру перед мини-перерывом – это Фоден замкнул навес от Канселу, пробив головой под дальнюю штангу. Куртуа в сногсшибательном прыжке парировал, а Фернандинью при добивании не попал в ближний угол!

Во втором экстра-тайме Карло Анчелотти не стал придумывать что-то непонятное, честно начав защищать результат Себальос ещё до мини-перерыва заменил Бензема, затем Васкес вышел вместо Винисиуса, а Милитао, только-только захромав,, уступил место Вальехо. Эти простые решения сработали идеально – Манчестер Сити не смог организовать ни одного момента.

В итоге, финальный свисток зафиксировал заслуженную победу "сливочных". Реал выходит в финал Лиги чемпионов, где встретится против Ливерпуля.