Королівський клуб вже гарантував собі чемпіонський титул, тому Анчелотті може експериментувати зі складом. Однак італійський фахівець вирішив не розкривати карт на передматчевій прес-конференції. Виключення наставник зробив лише для Андрія Луніна, який нарешті зможе дебютувати за Реал у поєдинку Прімери. Гра відбудеться на полі Атлетіко завтра, 8 травня. Початок о 22:00.

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"Матчі у Ла Лізі потрібні Реалу, тому що у нас є можливість підтримувати ритм, динаміку. Це правда, що у нас немає турнірних завдань, але ритм дуже важливий. Також потрібно поважати конкуренцію. Ця футболка змушує нас демонструвати максимум.

З командою все гаразд, але у нас є деякі сумніви, адже ми мали лише два вихідні дні. Я подумаю про склад завтра. Ми постараємося виставити найкращу команду. Єдине, про що можна говорити точно, – завтра Лунін гратиме, Куртуа відпочиває. Загалом маємо кілька втрат, зокрема Азар почне тренуватися наступного тижня", – цитує Анчелотті AS.

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