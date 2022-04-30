Разгромная победа над Эспаньолом (4:0) досрочно сделала Реал чемпионом Испании – это уже 35-й трофей мадридцев в испанском первенстве.

Реал – Эспаньол – 4:0 – видео голов и обзор "золотого" матча Мадрида

Игроки сразу после поединка начали праздновать завоевание чемпионства. Среди них был и Андрей Лунин, который вышел на газон с флагом Украины на плечах. Позже украинец вместе с другими игроками радостно прыгал в центральном круге Сантьяго Бернабеу.

Добавим, что Лунин еще ни разу не выходил в состав Реала в чемпионате Испании. До официального завершению первенства завершилось 4 тура.

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