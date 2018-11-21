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Лунин – шестой игрок сборной Украины, который играл в Ла Лиге

22 ноября 06:30 4 Читати українською
Лунин – шестой игрок сборной Украины, который играл в Ла Лиге
Андрей Лунин / Фото ФФУ

Вратарь Андрей Лунин впервые появился на поле в составе сборной Украины в качестве легионера.

В товарищеском матче против Турции сборная Украины не смогла победить, но и Андрей Лунин оставил ворота национальной команды на замке.

Лунин получил шанс заиграть за Леганес в Примере – главный победитель матчей сборной Украины должен выйти на Алавес

Это был первый выход Лунина за сборную после переезда в чемпионат Испании. Таким образом, Андрей стал шестым игроком "желто-синих", который играл в Ла Лиге, сообщает Команда 1.

Ранее, представляя испанские клубы, за национальную команду играли Евгений Коноплянка (Севилья), Дмитрий Чигринский (Барселона), Артем Кравец (Гранада), Роман Зозуля (Бетис) и Денис Бойко (Малага).

Девушка Лунина опубликовала горячее фото перед матчем Украина – Турция

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