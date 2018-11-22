Лунін розпочне матч проти Алавеса з перших хвилин – тренер Леганеса підтвердив інформацію

Український воротар Андрій Лунін завтра дебютує у стартовому складі Леганеса в матчі Прімери.

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно підтвердив, що Лунін розпочне матч 12 туру чемпіонату Іспанії проти Алавеса в основному складі, про це повідомив журналіст Cadena COPE Санті Дуке.

Лунін – шостий гравець збірної України, який грав у Ла Лізі

Нагадаємо, що український голкіпер дебютував у Ла Лізі у грі з Жироною, наприкінці поєдинку замінивши Куельяра, який отримав травму.

Саме через те, що основний голкіпер Леганеса не встиг залікувати ушкодження, Лунін отримає можливість довести Пеллегріно, що заслуговує отримувати більше ігрової практики.

Лунін отримав шанс заграти за Леганес у Прімері – головний переможець матчів збірної України має вийти на Алавес