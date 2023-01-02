3 января во вторник Реал проведет первый матч этого года. "Сливочные" в рамках 1/16 финала Кубка Испании поедут в гости к Касереньо – представителя 4 дивизиона.

Реал видит Лунина своим первым номером – план на несколько лет с участием сенсации ЧМ-2022

За день до игры на тренировке Мадрида не было двух футболистов – Дани Карвахаль и Тибо Куртуа работали по индивидуальной программе в зале, сообщает AS.

Источник убеждает, что Лунин выйдет в стартовом составе Реала вместо Куртуа. Матч состоится в 22:00 по киевскому времени.

Украинец играл за Реал в кубке в прошлые годы. В начале 2021-го Андрей с командой позорно вылетел в 1/16 от Алькояно, а в 2022 провел два матча (против Алькояно и Эльче), после чего уступил место в старте.