Четырехкратный победитель ЛЧ в составе Реала может стать одноклубником Месси после ухода из АПЛ
Интер Майами проявляет интерес к центральному защитнику Рафаэлю Варану.
По сообщению инсайдера Fabrizio Romano, Интер Майами, за который выступает Лионель Месси, пока лишь связался с агентом Варана, чтобы узнать о финансовых требованиях 31-летнего французского защитника. Никаких переговоров между сторонами пока что не происходит.
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Важно отметить, что в конце июня на правах свободного агента Варан покинет МЮ, в который перешел из Реала в 2021 году. Варан был принципиальным соперником Месси в Ла Лиге и выиграл четыре раза Лигу чемпионов с мадридским клубом.
К слову, за МЮ Варан сыграл 93 матча и забил 2 гола. В 2023 году Рафаэль выигрывал с "красными дьяволами" Кубок английской лиги.
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