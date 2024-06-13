По сообщению инсайдера Fabrizio Romano, Интер Майами, за который выступает Лионель Месси, пока лишь связался с агентом Варана, чтобы узнать о финансовых требованиях 31-летнего французского защитника. Никаких переговоров между сторонами пока что не происходит.

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Важно отметить, что в конце июня на правах свободного агента Варан покинет МЮ, в который перешел из Реала в 2021 году. Варан был принципиальным соперником Месси в Ла Лиге и выиграл четыре раза Лигу чемпионов с мадридским клубом.

К слову, за МЮ Варан сыграл 93 матча и забил 2 гола. В 2023 году Рафаэль выигрывал с "красными дьяволами" Кубок английской лиги.

On Rapha Varane links: Inter Miami have just made an approach to ask on Varane potential free agent deal conditions, nothing else at the moment.



No negotiations, nothing advanced or decided. pic.twitter.com/XdV95sjPPV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

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