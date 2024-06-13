"Для меня легче всего не играть в Испании, ради моей жизни, ради того, чем мне приходится жить, когда я выхожу на улицы в нашей стране. Легче всего для меня – поехать и играть за границу.

Барселона и Атлетико готовятся к громкому обмену – звездный бразилец может стать дублером Довбика

Часто мои дети, которым по пять лет, не понимают, почему есть люди, которые так злы на их отца. Прошлым летом проще всего было бы уйти из Атлетико. У меня были лучшие предложения в финансовом плане, большие команды, но у меня есть желание победы с "матрасниками", когда вижу, как люди реагируют на наши игры и победы, эта часть много значит.

То, что появится в прессе, будет тем, о чем они говорят. Если вижу, что Атлетико хочет подписать восемь нападающих, что я не являюсь приоритетом клуба, то не могу оставаться в команде и не играть

Насчет Симеоне? Я не разговаривал с ним. Много раз, каждое лето кажется, есть информация, что не очень хорошо с ним лажу. На самом деле все наоборот. Никаких проблем. Я часто говорю с Симеоне о разных жизненных вещах, и он во многом мне помог. Но это те аспекты, которые не контролирую, я не знаю, есть ли в его планах или в планах клуба, но мы поговорим, когда вернемся к работе", – цитирует испанского нападающего Diario Sport.

Напомним, что Атлетико пытается подписать Артема Довбика, который составит конкуренцию Альваро Морате. Действующее соглашение испанского форварда действует до 2026 года.

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