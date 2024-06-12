Национальная сборная Украины провела последний контрольный поединок перед стартом Евро-2024. В Кишиневе "сине-желтым" впервые в своей истории удалось переиграть Молдову на их же поле (4:0). Безоговорочным MVP поединка стал хавбек Шахтера Георгий Судаков, который записал в свой актив гол и два ассиста.

Но награда "Лев матча" попала в руки защитника Эвертона Виталия Миколенко, который досрочно завершил поединок еще на 30-й минуте встречи из-за повреждения левого голеностопа. Вероятнее всего, он пропустит игру с Румынией (14 июня) и в старте выйдет Александр Зинченко. Что же касается Михаила Мудрика, то его игра разочаровали не только фанатов сборной Украины, но и болельщиков Челси. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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