"Очень жаль, что Миколенко получил травму. Будем надеяться, что все будет хорошо и он будет готов к чемпионату Европы.

Миколенко получил травму в спарринге с Молдовой – лидер сборной Украины только восстановился от повреждения

В эпизоде с Виталием я был действительно зол. Мы с Зубковым общались о том, что зачем защитнику Молдовы прыгать в такой ситуации? Товарищеская игра, мы готовимся к Евро. У сборной Молдовы дальше уже отпуск, зачем это делать? Что ты этим кому доказываешь? Можно было этого избежать.

Мы поддержали Виталия еще в раздевалке. Уверен, что он чувствует поддержку от нас и всех болельщиков", – сказал Зинченко в комментарии для ВЗБОРНА.

Напомним, что на 26-й минуте спарринга с Молдовой Артур Крачун достаточно жестко сыграл против Миколенко, из-за чего Виталий повредил голеностоп и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Александр Зинченко.

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