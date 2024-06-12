Капитан Жироны Алейш Гарсия договорился о трансфере в Байер. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, чемпион Германии получил устное соглашение от 27-летнего полузащитника.

"Слава Украине": капитан Жироны феерично ворвался на интервью к Довбику и Цыганкову

Трансфер оценивается в 18 млн евро. Сообщается, что главный тренер Байера Хаби Алонсо сыграл решающую роль в этой сделке. Алейш пройдёт медицинское обследование на этой неделе, после чего подпишет контракт.

Таким образом, Байер ослабит команду Артёма Довбика и Виктора Цыганкова перед историческим дебютом Жироны в Лиге чемпионов. В феврале Гарсия эффектно ворвался на интервью к украинским легионерам "красно-белых", произнеся девиз: "Слава Украине!"

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