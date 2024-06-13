Барселона собирается пожертвовать дорогим новичком ради того, чтобы сохранить Жоау Фелиша и не возвращать его в Атлетико.

Португалец кампанию 2023/24 провел в составе "кулес", но права на него принадлежат "матрасникам". Жоау Фелиш не видит своего будущего в Атлетико, с которым имеет соглашение до 2029 года.

Флик определился с судьбой двух лидеров – Бавария и Манчестер Юнайтед будут разочарованы

Как информирует Diario Sport, Барселона может отдать на португальского вингера мадридскому клубу Витора Роке. Бразилец за полгода в составе "блаугранас" не впечатлил, а Хави вообще игнорировал нападающего. Атлетико планирует обновление линии атаки и Роке вписался бы в планы Симеоне.

Сейчас клубы склоняются к обмену арендами, но не исключено, что трансферы оформят на постоянной основе.

Стоит заметить, что Атлетико приближается к переходу Артема Довбыка. Если "матрасники" в свою команду возьмут также и Витора Роке, то бразилец станет дублером украинца.

Євро-2024: мегасенсація перед гігантами, класика Іспанії проти Італії, останній похід Модріча – прев'ю групи В