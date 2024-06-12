"Самое важное, что хочу сказать – это другая концовка. Но травма довольно интересная. Это не травма голеностопного сустава, это травма стопы.

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Там есть такой интересный суставчик, который в медицине, и врачи знают, называется "лисфранка". И эта зона у него получила повреждение.

О степени повреждения и сроках реабилитации – мы сможем говорить только после того, как проведем магнитно-резонансную томографию. Вчера, слава Богу, после компьютерной томографии, которая в основном оценивает состояние костной системы, костной патологии выявлено не было.

Самое страшное, что мы могли предвидеть, не подтвердилось. Поэтому что-то конкретнее говорить сможем только после обследования", – сказал Жолобайлюк в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, Виталий травмировался в середине первого тайма и был заменен на Александра Зинченко.

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