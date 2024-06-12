"Сине-желтые" прилетели в Германию, где уже через 5 дней стартуют на чемпионате Европы матчем с Румынией.

Сегодня утром, 12 июня, сборная Украины покинула Кишинев (после вчерашней победы над Молдовой) и прилетела в немецкий Франкфурт, сообщает официальный сайт УАФ.

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На взлетно-посадочной полосе команду встретил собственный обновленный автобус, а у самолета главного тренера Сергея Реброва и игроков приветствовали генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк, мэр города Таунусштайн, где будет базироваться сборная, Йоахим Райманн, и министр образования земли Гессен Армин Шварц.

Через 30 минут команда прибыла в место расположения, где работники отеля встретили нашу делегацию в вышитых рубашках и с украинским караваем. Футболисты получили отдых – тренировки сегодня не предусмотрено (вчера после финального свистка запасные + игроки, которые вышли на замену во втором тайме (кроме Зинченко и Довбика) и два голкипера провели получасовую тренировку).

Напомним, завтра в графике национальной команды – открытая тренировка, за которым смогут наблюдать и болельщики, и медиа. Публичное мероприятие состоится на стадионе BRITA Arena в Висбадене.

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