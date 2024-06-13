Милан на официальном сайте подтвердил, что главным тренером команды стал Паулу Фонсека.

Фонсека официально стал безработным и готовится возглавить Милан – экс-тренера Шахтера заменили местной легендой

Контракт с наставником рассчитан на 3 года. Предыдущим местом работы Фонсеки был французский Лилль, который он вывел в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон. Контракт Паулу с "догами" подошел к концу этим летом, после чего экс-наставник Шахтера принял предложение "россонери".

Милан же по завершении сезона прекратил сотрудничество со Стефано Пиоли, который возглавил "россонери" в октябре 2019 года, выиграл Серию А в сезоне 2021/22, а в прошлом году доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Всего под руководством этого тренера Милан провел 239 матчей (132 победы, 55 ничьих, 52 поражения).

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