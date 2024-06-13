Пресс-служба мадридского клуба сообщила, что 35-летний бельгиец продлил свое соглашение. Аксель Витсель подписал контракт до 2025 года.

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Полузащитник присоединился к Атлетико в 2022 году, перейдя из Боруссии. В общем Витсель сыграл за "матрасников" в 94 матчах. В его активе лишь три результативных действия.

Аксель примет участие в Евро-2024 в составе сборной Бельгии. Бельгийцы на групповом этапе будут соперниками сборной Украины.

Напомним, что Атлетико активно интересуется Артемом Довбиком и уже обсуждало контракт с украинцем.

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