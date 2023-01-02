3 січня, у вівторок, Реал проведе перший матч цього року. "Вершкові" в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії поїдуть у гості до Касереньйо – представника 4 дивізіону.

Реал бачить Луніна своїм першим номером – план на кілька років за участю сенсації ЧС-2022

За день до гри на тренуванні Мадрида не було двох футболістів – Дані Карвахаль і Тібо Куртуа працювали за індивідуальною програмою в залі, повідомляє AS.

Джерело переконує, що Лунін вийде в стартовому складі Реала замість Куртуа. Матч відбудеться о 22:00 за київським часом.

Українець грав за Реал в кубку в минулі роки. На початку 2021-го Андрій з командою ганебно вилетів у 1/16 від Алькояно, а в 2022-му провів два матчі (проти Алькояно та Ельче), після чого поступився місцем у старті.