В четверг, 13 июня, Терзич потребовал у руководства Боруссии немедленного расторжения его контракта, и клуб решил удовлетворить эту просьбу. Дортмунд изначально не предоставил никакой информации о преемнике.

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Но, как информирует Kicker, есть много оснований полагать, что предыдущий помощник тренера Нури Шахин займет место Терзича – по крайней мере, на временной основе.

Экс-полузащитник Боруссии, Реала и Ливерпуля принял участие во встрече клубного руководства, на которой обсуждались трансферные планы на лето. В настоящее время он завершает курс обучения для получения необходимой лицензии УЕФА Pro.

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