Вратарь Реала Андрей Лунин не останется без предложений в случае ухода из мадридского клуба.

Бетис заинтересован в трансфере Лунина, который имеет высокие шансы покинуть Реал по завершении текущего сезона, сообщает Fichajes.net.

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"Зелено-белые" видят в украинце замену 40-летнему Клаудио Браво, который может завершить свои выступления на Бенито Вильямарине летом следующего года. Лунин же может стать конкурентом Руи Силвы за место в воротах Бетиса.

Напомним, Андрей перебрался в Реал летом 2018 года из Зари. В общем украинец сыграл за "сливочных" 19 матчей во всех турнирах. В текущем сезоне Карло Анчелотти выпускал украинца только в двух матчах Ла Лиги. Transfermarkt оценивает голкипера в 5 млн евро.

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