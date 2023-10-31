Сегодня в британских СМИ появилась информация, что голкипер Реала Андрей Лунин в зимнее трансферное окно может покинуть "сливочных" и перебраться в Челси в рамках обмена голкиперов. Будто бы мадридцы не хотят платить за полноценный переход Кепы Аррисабалаги 20 миллионов евро, поэтому стремятся уменьшить стоимость трансфера украинцем.

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По информации источников Футбол 24 в Испании, Реал не планирует отпускать Лунина зимой и выходить на трансферный рынок в поисках второго вратаря. Андрей почти наверняка покинет Реал летом свободным агентом (контракт до 30 июня 2024 года).

Напомним, Лунин перебрался в Реал летом 2018 года из Зари. В общем украинец сыграл за "сливочных" 19 матчей во всех турнирах. В текущем сезоне Карло Анчелотти выпускал украинца лишь в двух матчах Ла Лиги. Transfermarkt оценивает голкипера в 5 млн евро.

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