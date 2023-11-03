Воротар Реала Андрій Лунін не залишиться без пропозицій в разі відходу з мадридського клубу.

Бетіс зацікавлений у трансфері Луніна, який має високі шанси покинути Реал по завершенні поточного сезону, повідомляє Fichajes.net.

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"Зелено-білі" бачать в українцеві заміну 40-річному Клаудіо Браво, який може завершити свої виступи на Беніто Вільямаріні влітку наступного року. Лунін же може стати конкурентом Руї Сілви за місце у воротах Бетіса.

Нагадаємо, Андрій перебрався у Реал влітку 2018 року з Зорі. Загалом українець відіграв за "вершкових" 19 матчів у всіх турнірах. У поточному сезоні Карло Анчелотті випускав українця лише у двох матчах Ла Ліги. Transfermarkt оцінює голкіпера у 5 млн євро.

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