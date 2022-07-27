Голкипер Реала Андрей Лунин все еще может получить шанс на стабильную игровую практику в новом сезоне.

Наполи сосредоточил усилия на поисках нового вратаря. Следующая неделя будет решающей, сообщает TuttoNapoli со ссылкой на эксперта по трансферному рынку Чиро Венерато.

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По информации источника, сегодня в списке Кристиано Джунтоли появился голкипер Реала Андрей Лунин. Наполи рассматривает возможность арендовать 23-летнего украинца, включив в соглашение с Мадридом право выкупа. Отмечается, что решение будет принимать Карло Анчелотти, рассчитывающий на Лунина как на дублера Тибо Куртуа.

В то же время, Наполи интересуется не только украинцем. "Партенопейцы" рассматривают еще трех кандидатов. Среди них кипер Барселоны Норберто Нето, Кейлор Навас, которому нет места в Париже, и Кепа Аррисабалага. До сих пор самый дорогой вратарь мира не нужен Томасу Тухелю, который рассчитывает на Эдуара Менди.

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