Товарищеский матч. Сан-Франциско

Реал – Америка – 2:2

Голы: Бензема, 22, Азар, 55 (пен.) – Мартин, 5, Фильгадо, 82 (пен.)

Реал вышел почти основным составом, но в воротах Карло Анчелотти доверил место Андрею Лунину. Америка неожиданно захватила инициативу и уже на 5 минуте украинец вынимал мяч из ворот. Лаюн пробил, но сферу перехватил Мартин и расстрелял Андрея в упор. Бензема сумел сравнять счет после удачного обыграша с Асенсио и удара в дальний угол из-за пределов штрафной.

Лунин в это время без работы не оставался. После перерыва Мадрид заработал право на пенальти после фола на Васкесе. Удар с отметки неожиданно принялся исполнять Азар и уверенно вывел команду Анчелотти вперед впервые во встрече.

Но удержать победу "бланкос" не удалось. Арендованный у Шахтера Винисиус Тобиас сфолил на сопернике в собственной штрафной. Андрей пенальти отразил, но до удара вышел за линию ворот, поэтому рефери попросил Фильгадо перебить. Украинец почти парировал, коснувшись мяча, но он предательски залетел в ворота. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Лунин провел неплохой матч: хоть и пропустил дважды, совершил еще два сейва. Более того, 23-летний голкипер был единственным игроком Реала, который провел на поле все 90 минут.

Далее у мадридцев последний контрольный поединок в турне против Ювентуса (31 июля) и старт сезона 2022/23 матчем за Суперкубок УЕФА против Айнтрахта (10 августа).