С голкипером Реала Андреем Луниным случился довольно курьезный эпизод в контрольном поединке против Америки (2:2).

23-летний вратарь отыграл весь спарринг против мексиканского клуба, пропустив два гола и еще два удара парировав. Но после поединка пресса и фанаты обсуждали пенальти с участием Андрея.

Лунин провел полный матч за Реал: два пропущенных гола, курьез с пенальти после фола игрока Шахтера и уникальность

На 80-й минуте арендованный у Шахтера Винисиус Тобиас сфолил в штрафной и арбитр указал на отметку. Лунин пенальти отразил, но в момент удара слишком далеко вышел за линию ворот. Рефери попросил соперника украинца перебить, а тот со второй попытки забил, хотя Андрей и коснулся мяча.

Мы говорим 30 секунд о позиции голкипера #RealMadrid Лунина против #ClubAmerica и после того, как он бросил вызов, сказав, что он был на линии pic.twitter.com/SDgISukgGO — Скайбакс (@skaybucks) 27 июля 2022 г.

Момент с выходом украинца из ворот стал вирусным в социальных сетях. Пользователи начали шутить и сравнивать Андрея с другими голкиперами, запомнившимися такой манерой отражения пенальти. Marca вообще опубликовала новость с заголовком "Куда пошел Лунин?"