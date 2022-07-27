Голкіпер Реала Андрій Лунін все ще може отримати шанс на стабільну ігрову практику в новому сезоні.

Наполі зосередив зусилля на пошуках нового воротаря. Наступний тиждень буде вирішальним, повідомляє TuttoNapoli з посиланням на експерта з трансферного ринку Чіро Венерато.

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За інформацією джерела, сьогодні у списку Крістіано Джунтолі з'явився голкіпер Реала Андрій Лунін. Наполі розглядає можливість орендувати 23-річного українця, включивши в угоду з Мадридом права викупу. Зазначається, що рішення буде ухвалювати Карло Анчелотті, який розраховує на Луніна як на дублера Тібо Куртуа.

Водночас Наполі цікавиться не лише українцем. "Партенопейці" розглядають іще трьох кандидатів. Серед них кіпер Барселони Норберто Нето, Кейлор Навас, якому немає місця в Парижі, та Кепа Аррісабалага. Досі найдорожчий голкіпер світу не потрібен Томасу Тухелю, який розраховує на Едуара Менді.

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