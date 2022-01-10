Аякс в поисках замены Андре Онана, который перейдет в Интер по завершению сезона, обратил свое внимание на Лунина, утверждает Fichajes.net. Альтернативой украинцу является голкипер Бенфики Одиссеас Влаходимос.

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Амстердамцы понимают, что Реал не собирается продавать украинца и попытается договориться об аренде вратаря на сезон или два. Аякс попытается подписать Лунина в летнее трансферное окно.

Напомним, Андрей сыграл во втором официальном поединке в футболке Реала более чем за три года в клубе. В прошлом сезоне Лунин тоже сыграл против Алькояно в Кубке Испании, но тогда мадридцы сенсационно уступили.

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