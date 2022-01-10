Аякс у пошуках заміни Андре Онана, який перейде в Інтер по завершенні сезону, звернув свою увагу на Луніна, стверджує Fichajes.net. Альтернативою українцю є голкіпер Бенфіки Одіссеас Влаходімос.

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Амстердамці розуміють, що Реал не збирається продавати українця, та спробує домовитись про оренду воротаря на сезон або два. Аякс здійснить спробу підписати Луніна у літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, Андрій зіграв у другому офіційному поєдинку у футболці Реала за більш ніж три роки у клубі. Минулого сезону Лунін теж зіграв проти Алькояно у Кубку, але тоді мадридці сенсаційно поступились.

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